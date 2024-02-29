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Мобилизованный россиянин ушел в самоволку на полгода и отправился в колонию на шесть лет

В Магнитогорске мобилизованного осудили на шесть лет за самоволку

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Shutterstock

В Магнитогорске мобилизованного россиянина, который ушел в полугодовую самоволку, осудили на шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского военного суда Челябинской области.

Сообщается, что мобилизованный с целью уклонения от прохождения воинской службы без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть 2 мая прошлого года. После этого он проводил время по своему усмотрению и вернулся лишь 27 октября.

Военный суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.

До этого суд в Красноярске приговорил контрактника к шести годам тюрьмы за самоволку. Он объяснил, что хотел отдохнуть от службы и поэтому уехал в Ачинск.

Ранее в Ленобласти задержали военного, который весной самовольно покинул часть в ДНР.

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