Путин предложил продлить в России программу маткапитала

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года.

Он также предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. Вместе с этим Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго ребенка до 2,8 тыс. рублей ежемесячно.

При этом налоговый вычет для семей с детьми должны будут предоставлять семьям автоматически, заявил Путин. Размер повысят с 350 тыс. до 450 тыс. рублей, заключил российский лидер.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что для живущих в малых поселениях семей следует упростить правила приобретения жилья за счет средств маткапитала. Она предложила позволить им тратить выплаты на жилье без ожидания трех лет со дня рождения ребенка.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова также обращала внимание, что в России необходимо защитить детей от нецелевого использования материнского капитала.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.