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Лесной пожар в Техасе стал вторым по величине за всю историю

CNN: лесной пожар в Техасе стал вторым по величине за всю историю штата

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Borja Suarez/Reuters

Лесной пожар в техасском округе Хатчинсон охватил свыше 200 тысяч гектаров и стал вторым по величине за все время наблюдений в Техасе. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что пожар пока не локализован. Велик риск распространения огня. Жители ближайших территорий были эвакуированы.

До этого в американском штате Техас из-за природных пожаров ввели чрезвычайное положение в 60 округах. Риск увеличения площади пожаров может возрасти в ближайшие дни на фоне засушливой и ветреной погоды, подчеркнул он.

Как сообщает телеканал CNN, округ Хатчинсон в Техасе, в который входят города Боргер и Фритч, столкнулся с «катастрофой», поскольку пожары нанесли значительный ущерб домам и предприятиям, а также вызвали отключения электроэнергии и нехватку воды. По данным лесной службы штата, на настоящий момент от пожаров пострадало более 370 тыс. акров земли.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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