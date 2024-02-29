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Стало известно, сколько опрошенных россиян считают свою страну великой

ВЦИОМ: половина опрошенных россиян считают Россию одной из великих держав

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Александр Гальперин/РИА Новости

Половина (50%) опрошенных россиян считают, что Россия сейчас является одной из великих держав. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 26 и 27 января 2024 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.

Как показало исследование, 30% респондентов считают, что в ближайшие 15-20 лет России, скорее всего, станет великой державой. Также 40% россиян полагают, что через 8-10 лет ситуация в стране существенно улучшится. При этом о том, что ситуация в России скорее улучшится, заявил 35% участников опроса. Однако 9% посчитали, что ситуация в стране может все же стать хуже.

Более трети (35%) опрошенных россиян оказались полностью согласны с утверждением о том, что у высшего руководства нашей страны есть долгосрочная стратегия развития российского общества. Треть россиян полностью согласны с тем, что большинство их родных, друзей, коллег, знакомых считают, что у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития.

До этого ВЦИОМ рассказал, сколько россиян поддерживают решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Опрос показал, что уровень поддлержки составил 68%.

Ранее почти половина россиян пожаловалась на навязывание финуслуг.

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