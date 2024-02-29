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Сальдо раскрыл судьбу останков Потемкина

Губернатор Сальдо: останки князя Потемкина хранятся в Херсонской области

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Останки государственного деятеля Григория Потемкина «в целости и сохранности» хранятся в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы их вывезли, как и памятник Потемкину, который восстановленный. Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — сказал он.

Сальдо отметил, что останки князя будут возвращены в Херсон после освобождения города.

В октябре 2022 года Владимир Сальдо сообщал, что останки князя Григория Потемкина были вывезены из Свято-Екатерининского храма Херсона. Кроме того, были вывезены памятники Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову.

До этого историк и политолог из Крыма Сергей Галани предложил использовать опыт князя Григория Потемкина (супруг императрицы Екатерины II) в укреплении юга России, рассматривая полуостров в связке с юго-восточными регионами Украины.

Ранее Сальдо рассказал, как приход ВСУ повлиял на коммунальное хозяйство в Херсоне.

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