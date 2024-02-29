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Глава «Росатома» рассказал, когда гендиректор МАГАТЭ посетит Россию

Глава «Росатома» Лихачев рассчитывает, что гендир МАГАТЭ Гросси 6 марта посетит РФ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет в Россию 6 марта. Его слова приводит «Интерфакс».

«Надеюсь, да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В феврале пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

До этого Рафаэль Гросси высказывал мнение, что уменьшение зависимости Европы от российской ядерной отрасли потребует значительных затрат, и он не считает возможным резко отказаться от российских ресурсов.

В Европейском союзе уже почти два года звучат призывы к введению санкций против российской атомной отрасли, но некоторые страны Европы, использующие ядерную энергию, не поддерживают такие меры, напомнили журналисты.

Ранее Запад осудил обогащение урана Ираном.

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