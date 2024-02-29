В российском регионе запретили продавать пиротехнику во время выборов президента

Власти Воронежской области запретили продажу и использование пиротехники в дни президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Решение приняли на заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Воронежской области под председательством губернатора. В правительстве объяснили, что из-за спецоперации на Украине жители региона проявляют повышенную бдительность и довольно живо реагируют на громкие звуки. Поэтому во время массовых мероприятий взрывы пиротехники могут вызывать особенно острый отклик.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Если действующий президент Российской Федерации одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

28 февраля глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что с 25 февраля более 43,6 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента страны. По ее словам, еще 1,87 млн заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования не по месту постоянного проживания.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.