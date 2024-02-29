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Суд в Брянске приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж

Суд в Брянске приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Брянский областной суд приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

«Вынесен приговор гражданину Украины, признанному виновным в шпионаже — собирании и передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну (ст. 276 УК РФ)», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что советский районный суд Брянска арестовал на два месяца гражданина Украины по обвинению в шпионаже за сбор информации, составляющей государственную тайну с целью ее передачи украинской Службе безопасности.

Также в Федеральной службе безопасности России заявили о задержании бывших сотрудников российского оборонно-промышленного комплекса, которые передавали Украине техническую документацию и образцы изделий военного назначения.

Ранее УФСБ возбудило дело о нарушении государственной тайны в отношении экс-сотрудника ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

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