Молодежь России заявила о наличии в стране условий для самореализации

У молодежи в России сегодня действительно есть возможность реализовать себя, причем, не только в крупных мегаполисах. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Создавая будущее — как в России работают социальные лифты» рассказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

На мероприятии он представил результаты социологических исследований. По его словам, зафиксированные показатели находятся на очень высоком уровне.

«В целом в нашей стране у молодых людей сейчас есть возможность найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни — так считают 80% опрошенных, а именно 18-35-летних россиян. Однозначно превалирует мнение, что в нашей стране у молодых людей есть возможности для достижения своих целей», — сказал Мамонов.

Он добавил, что 73% молодых россиян считают, что в регионах также есть возможности для самореализации. При этом эксперт рассказал о направлениях, где можно добиться успеха. По его словам, респонденты назвали спорт, науку и образование, военную службу, предпринимательство, общественные организации.

«Мы видим существенно положительный рост уверенности, что государство создает условия, чтобы люди могли добиваться своих целей. Среди молодежи такой показатель составляет 72% — это очень высокий показатель», — сказал Мамонов.

Отмечается, что телефонное интервью проводилось среди 1600 россиян старше 18 лет. Охват составил не менее 80 регионов, 500 городов и ПГТ, 100 сел.

По мнению заместителя генерального директора Российского общества «Знание», руководителя Центра знаний «Машук» Антона Серикова, количество различных проектов для развития молодежи и создания комфортной среды для получения новых знаний говорит о том, что усилился фокус внимания государства на молодом поколении.

Он подчеркнул, что в последнее время к молодежной политике заметно меняется отношение, создается инфраструктура, а также развиваются различные проекты.