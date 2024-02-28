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Город «Игр Будущего» в Казани посетили 100 тысяч гостей

Стотысячного посетителя «Игр Будущего» пригласили на космодром Восточный

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Фото предоставлено «Играми Будущего»

Фиджитал-пространство в «Казань Экспо» со дня официального открытия «Игр Будущего» посетили 100 тысяч жителей и гостей столицы Татарстана, сообщает пресс-служба мультиспортивного турнира.

Отмечается, что юбилейным посетителем турнира стала жительница Казани Екатерина Набиуллина. Организаторы совместно с Роскосмосом передали ей приглашение посетить космодром «Восточный» и посмотреть запуск ракеты-носителя в 2024 году.

«Мы вообще не ожидали такого яркого приема, я уж не говорю про подарок от Роскосмоса, я как во сне. С детства полет в космос был моей мечтой, я верю, что не за горами то время, когда подниматься к звездам смогут не только космонавты, но и обычные люди. Но взглянуть на старт ракеты – это в настоящий момент, возможно, максимальное сближение с космосом», — отметила девушка.

По ее словам, в Город «Игр Будущего» она пришла впервые для ознакомления с прогрессивными технологиями.

«Хотелось окунуть дочек в обстановку будущего. Ни дети, ни мы с мужем пока не очень понимаем, какое влияние цифровизация оказывает на жизнь, поэтому пришли, можно сказать, как на образовательную программу. Компьютерные игры нашу семью пока не коснулись, но я не против обучающих и развивающих программ. Главное знать меру», — отметила девушка.

Напомним, Город «Игр Будущего» является современным экспозиционным пространством в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра. Выставка открыта ежедневно. Ее посетители могут посмотреть трансляции матчей, попробовать себя в роли фиджитал-спортсмена на площадках флорбола, регби, гольфа, сквоша, фехтования, бокса и инклюзивного киберспорта, а также посетить зоны партнеров турнира и ведущих отечественных компаний.

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