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Россияне похитили таксиста на его же машине и устроили погоню с полицией

В Чувашии двое мужчин похитили таксиста на его же машине

В Чувашии двое мужчин напали на таксиста и похитили его на его же машине, а затем устроили погоню с полицией. Об этом сообщает УМВД по региону.

Инцидент произошел 28 февраля в Чебоксарах. Двое мужчин попросили 19-летнего таксиста отвезти их на окраину города, где напали на него и насильно увезли в багажнике его же автомобиля.

Позже в городе Канаш похищенному таксисту удалось сбежать от похитителей. Он сообщил о произошедшем в полицию.

Угнанный автомобиль заметили сотрудники ГИБДД отдела МВД России по городу Канашу и потребовали от водителя остановиться, однако тот не послушал — началась погоня. В результате злоумышленник не справился с управлением и машина перевернулась.

Сообщается, что один из подозреваемых задержан. Его сообщника ищут, прочие обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее иркутский полицейский в ходе погони запрыгнул в автомобиль воров майнингового оборудования.

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