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В Подмосковье обнаружили очаги борщевика

В Подмосковье выявили более 12 тысяч очагов произрастания борщевика

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Pixabay

Земельные инспекторы обнаружили в 2023 году 12 тыс. участков, на которых растет борщевик, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Всего в 2023 году специалисты обследовали 315 тыс. земельных участков.

«Земельные инспекторы Подмосковья не только выявляют очаги борщевика, но также фиксируют, есть ли признаки ликвидации растения, совершая повторные обследования», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Он добавила, что за последние 5 лет специалисты осмотрели 725 тыс. участков, на которых обнаружили 34,4 тыс. борщевиков.

Больше всего участков с очагами борщевика обнаружили в городских округах Клин (2390 участков), Шаховская (1094) и Можайский (962).

Напомним, ранее Госдума РФ в первом чтении утвердила законопроект, обязывающий владельцев земельных участков вести борьбу с борщевиком.

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