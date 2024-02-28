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Во Владимире предложили использовать искусственный интеллект в работе суда

Зампред суда Ильичев: ИИ значительно облегчит нагрузку на сотрудников судов

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Depositphotos

Искусственный интеллект значительно облегчит нагрузку на сотрудников судов и упростит работу, где не требуются интеллектуальные затраты. С подобным заявлением выступил заместитель председателя Владимирского областного суда Дмитрий Ильичев в своем отчете.

«Безусловно, искусственный интеллект должен оптимизировать нашу нагрузку, но он никогда не заменит судью. Надеемся, что искусственный интеллект реально облегчит нашу работу в части автоматизации процессов», – написал Ильичев.

Зампред Суда отметил, что даже если использование ИИ в судебной системе будет одобрено, принимать окончательные решения будет судья, «способный оценить ситуацию, применяя категории справедливость, милосердие».

Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин внес изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, предусматривающие переход к его использованию органами власти.

В январе 17 января Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам изучить практику применения искусственного интеллекта.

Ранее искусственный интеллект научили отличать мужской мозг от женского.

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