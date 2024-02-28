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В российском городе на девочку с маленьким псом напала бойцовская собака без намордника

В Твери на девочку с маленьким псом напала бойцовская собака без намордника

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Телеграм-канал «Инцидент Тверь и Тверская область»

В Твери бойцовская собака напала на девочку с маленьким псом возле школы. Об этом сообщает Telegram-канал »Инцидент Тверь и Тверская область».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 22 февраля возле школы №53. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина идет с собакой, и животное то ли срывается с поводка, то ли он его отпускает. После этого пес набрасывается на девочку, гуляющую с маленьким питомцем.

При этом хозяин бойцовского пса не торопился помочь ребенку. Позже мужчина ухмыльнулся и ушел после просьбы вызвать скорую помощь. Почему питомец гулял без намордника он также не сообщил.

Сообщается, что в результате произошедшего девочка и ее собака получили травмы. Информации об их состоянии не поступало. По факту произошедшего написано заявление в правоохранительные органы.

Ранее питбуль напал на женщину в подъезде дома в Сочи.

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