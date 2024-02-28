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Российский подросток пырнул сверстника ножом во время прогулки

В Самарской области задержали 16-летнего юношу, который ранил сверстника ножом

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Depositphotos

В Жигулевске подросток вонзил нож в руку своему сверстнику в присутствии свидетелей. Об этом сообщает полиция Самарской области.

Конфликт между 16-летними знакомыми произошел во время прогулки на глазах у их приятелей. Молодые люди поссорились, и один из них достал из кармана куртки нож. Разозлившись, он нанес потерпевшему удар в область предплечья. Юноша потерял небольшое количество крови, его здоровью причинен легкий вред.

Из больницы, в которой приняли пациента с ранением левого предплечья, поступил соответствующий сигнал правоохранителям. Затем полицейские опросили всех участников происшествия, произвели осмотр места происшествия и восстановили хронологию событий. Нападавший был задержан и доставлен в отдел внутренних дел.

Ранее в Подмосковье 14-летняя школьница ударила младшего брата ножом в грудь.

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