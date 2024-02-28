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Бастрыкин рассказал, сколько дел возбуждено после обстрела регионов и атак БПЛА

Бастрыкин: более 1,4 тыс. дел возбуждено после обстрелов приграничных территорий

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

По фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий России и атак беспилотников на регионы возбуждено более 1,4 тыс. уголовных дел. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС.

Как рассказал глава ведомства, СК практически ежедневно фиксирует факты обстрелов приграничной территории и атаки беспилотными летательными аппаратами.

Следователи ведут кропотливую работу по документированию и сбору доказательственной базы этих преступлений, подчеркнул Бастрыкин.

Он добавил, что в СК принимают меры для установления причастных к атакам и привлечения их к уголовной ответственности.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что пять мирных жителей получили ранения в поселке Суземка в результате украинского обстрела.

26 февраля украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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