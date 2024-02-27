В Польше задержали журналиста и оператора украинского издания

В Польше на границе с Белоруссией задержали журналиста издания «Украинская правда» Михаила Ткача и его оператора. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Ткач рассказал, что к нему и его напарнику подошли польские полицейские, после чего начали «хватать камеры и обыскивать». После этого их привезли в комендатуру, где около 10 человек стали обыскивать автомобиль. Ткач отметил, что полицейские выбросили вещи на капот автомобиля, забрали карты памяти с камер, телефоны и документы. По его словам, в комендатуре их также допрашивали сотрудники спецслужб.

Отмечается, что Ткач снимал материал о транзите продукции между Польшей и Россией через Белоруссию.

«Было видно, что представители польской спецслужбы перепугались. Они начали меня спрашивать, кто еще об этом знает, знают ли об этом украинские чиновники, украинское правительство. Расспрашивали, кто наши источники, как мы об этом узнали, сколько времени мы работаем над этой темой», — сказал Ткач.

Сообщается, что журналиста и оператора продержали в комендатуре четыре часа и отпустили после разрешения «сверху». Впоследствии журналисты выяснили, что некоторые отснятые материалы с карты памяти были удалены.

21 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина страны по подозрению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что российскому военкору Сапонькову вскрыли машину.