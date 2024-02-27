Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше задержали журналиста и оператора украинского издания

В Польше на границе с Белоруссией задержали украинского журналиста Михаила Ткача

close
100%
Телеграм-канал Политика Страны

В Польше на границе с Белоруссией задержали журналиста издания «Украинская правда» Михаила Ткача и его оператора. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Ткач рассказал, что к нему и его напарнику подошли польские полицейские, после чего начали «хватать камеры и обыскивать». После этого их привезли в комендатуру, где около 10 человек стали обыскивать автомобиль. Ткач отметил, что полицейские выбросили вещи на капот автомобиля, забрали карты памяти с камер, телефоны и документы. По его словам, в комендатуре их также допрашивали сотрудники спецслужб.

Отмечается, что Ткач снимал материал о транзите продукции между Польшей и Россией через Белоруссию.

«Было видно, что представители польской спецслужбы перепугались. Они начали меня спрашивать, кто еще об этом знает, знают ли об этом украинские чиновники, украинское правительство. Расспрашивали, кто наши источники, как мы об этом узнали, сколько времени мы работаем над этой темой», — сказал Ткач.

Сообщается, что журналиста и оператора продержали в комендатуре четыре часа и отпустили после разрешения «сверху». Впоследствии журналисты выяснили, что некоторые отснятые материалы с карты памяти были удалены.

21 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина страны по подозрению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что российскому военкору Сапонькову вскрыли машину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами