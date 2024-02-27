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Врач рассказал о влиянии магнитных бурь на организм человека

Врач Умнов: магнитные бури влияют на людей с нарушениями иммунитета

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Магнитные бури влияют на людей, у которых есть нарушения в работе иммунитета. Об этом сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, передает газета «Известия».

«Магнитные бури обычно влияют не только на астматиков и гипертоников, но и в целом на людей с нарушениями работы иммунитета, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями нервной системы, с проблемами в психической сфере. Метеочувствительным желательно держать под рукой успокоительные типа пустырника, антигипертензивные препараты, так как возможны скачки давления», — сообщил Умнов.

До этого сообщалось, что к продолжающейся магнитной буре на Земле привели три мощнейшие вспышки на Солнце, которые можно сравнить с самыми сильными вспышками, зарегистрированными в декабре 2019 года. В 6.00 по московскому времени коэффициент Кр стал равен 5, что является показателем слабой магнитной бури. Синоптики отмечают, что этот показатель не будет повышаться и вскоре пойдет на спад.

Ранее метеоролог рассказала, как магнитные бури влияют на людей.

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