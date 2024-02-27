В Германии хотят обязать беженцев работать за 80 евроцентов в час

В немецком районе Зале-Орла просителей убежища собираются обязать работать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Люди, которым дают деньги налогоплательщиков, должны что-то вернуть обществу, а не сидеть весь день на скамейке», — сообщил глава района.

Отмечается, что власти района хотят, чтобы беженцы работали по четыре часа в день, получая по 80 евроцентов в час.

До этого сообщалось, что в Германии расследуются тысячи случаев социального мошенничества в отношении людей, имеющих паспорта стран ЕС и, тем не менее, получающих пособия как украинские беженцы. Речь идет о людях, располагающих паспортом одной из стран Евросоюза и паспортом Украины одновременно. При въезде в Германию они предъявляли в социальные службы лишь украинский паспорт и получали пособия как беженцы, на что не имели права.

Ранее в Германии возмутились отношением украинских беженцев к бесплатным продуктам.