Политолог раскритиковал предложения участников дебатов

Состоявшиеся дебаты кандидатов на должность президента России по теме «Образование» показали, что участники не очень хорошо разбираются в поставленном вопросе, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

По мнению политолога, в студии «Россия 1» прозвучали общие слова — ни один из кандидатов не предложил кардинальных решений, а все предложенные меры уже реализуются в стране действующим президентом России Владимиром Путиным.

Комментируя предложения участников дебатов по увеличению финансирования российской системы образования, Павел Данилин отметил, что по решению главы государства на реализацию госпрограммы «Развитие образования» в 2024 году будет направлено 575,2 млрд рублей.

Он также подчеркнул, что в стране реализовывается программа капитального ремонта школ. За последние 2 года было отремонтировано более 4 тыс. школьных зданий. Ежегодно в России строятся более 150 новых школ.

Также Павел Данилин напомнил о внедренных в России «серьезных изменениях в содержательный контекст системы образования».

«В российские школы поступили единые учебники по истории, идет работа над подготовкой единого учебника по обществознанию, со школами активно работает общество «Знание», возвращены уроки труда», — перечислил эксперт.

Слова кандидата в президенты от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, предложившего в ходе дебатов направить на образование 10% бюджета страны, политолог назвал «фантазерством».

«Озвученные участниками дебатов предложения — это популизм. Лозунг представителя КПРФ Никиты Березина — доверенного лица Леонида Слуцкого — о том, что система образования должна быть для каждого ребенка — это общие слова», — считает эксперт.

Выступление кандидата от КПРФ Николая Харитонова политолог назвал «печальным».

«Даже не важно, что он говорил, на него было больно смотреть», — заявил Данилин.

Также Данилин обратил внимание на то, что никто из участников дебатов не выступил категорически по наиболее острому вопросу системы образования — а именно по поводу системы ЕГЭ.

При этом, напомнил Данилин, партии открыто выступают за отмену единого государственного экзамена.

26 февраля на телеканале «Россия 1» стартовали дебаты кандидатов на должность президента России. Темой дискуссии стала система образования.