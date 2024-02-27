Мошенники заставили москвичку вставить в себя петарду и взорвать ее

В Москве мошенники заставили женщину вставить в себя петарду и взорвать ее, пострадавшая попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, мошенники связались с 56-летней москвичкой 5 февраля, представившись сотрудниками Следственного комитета и Росфинмониторинга. Ее напугали якобы угрозой сбережениям и убедили перевести средства на «безопасный счет». Муж женщины также включился в происходящее — они вместе ездили по банкам и брали кредиты, чтобы отправлять деньги злоумышленникам.

Когда аферисты вытянули из пары более 2,5 млн рублей, они попросили их прислать фото без одежды якобы для «скана», который позволил бы защитить их деньги на 30 лет вперед. Кроме того, женщину убедили сделать несколько татуировок, а затем вставить в себя петарду и взорвать ее — россиянка послушалась.

26 февраля москвичку госпитализировали с травмой и ожогами. Женщина не смогла объяснить полиции, как злоумышленники убедили ее сделать это.

Ранее мошенник забрал у московской пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил букет цветов.