Адвокат осужденного Журавеля собралась обжаловать приговор

Защита осужденного за сожжение Корана на 3,5 года колонии Никиты Журавеля обжалует приговор Висаитовского районного суда Грозного. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Юлия Антонова.

Юрист заявила, что судебная коллегия по уголовным делам должна дать оценку законности и обоснованности приговора.

Суд приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана. Его обвинили в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса России) и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (часть 2 статьи 213).

По данным следствия, в мае 2023 года 19-летний россиянин сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон, а потом опубликовал в Telegram-каналах. В итоге юношу задержали.

Следствие утверждает, что Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, молодой человек заявил, что за свои действия он якобы получил 10 тыс. рублей.

27 мая Журавеля перевели из Волгограда, доставив в СИЗО Грозного. В Волгограде он учился в университете.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.