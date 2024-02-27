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На выставке «Россия» наградили лауреатов премии общества «Знание»

Сергей Кириенко: представители 34 стран приняли участие в конкурсе «Знание. Премия»

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Российское общество «Знание»

Сегодня российское общество «Знание» — это 23 тыс. лекторов и наставников по всей стране, сказал председатель наблюдательного совета общества «Знание», первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко в рамках церемонии награждения на международной выставке-форуме «Россия».

«Это стало возможным в очень короткие сроки — менее трех лет с момента, когда наш президент Владимир Путин поставил задачу возрождения легендарного в советские годы общества «Знание»», — отметил он.

На торжественной церемонии стали известны имена 29 лауреатов в 19 номинациях.

Победителем специальной номинации «Наставник года», приуроченной к Году педагога и наставника, стал руководитель сборной России по математике, учитель математики Кирилл Сухов.

Всего на конкурс было подано более 18 тыс. заявок из всех регионов России и 34 зарубежных стран. Экспертный совет отобрал 97 номинантов, а имена лауреатов в 15 номинациях определились по итогам очного заседания Почетного жюри премии.

Ранее к участникам церемонии вручения премии общества «Знание» обратился президент России Владимир Путин.

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