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Врач рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D

Врач Тананакина: лосось поможет восполнить дефицит витамина D

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Freepik.com

Витамином D особенно богаты лосось, сельдь, сардины, рыбий жир, рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

По ее словам, именно эти продукты помогут восполнить дефицит витамина D, который часто характерен для зимнего периода. Врач отметила, что этот витамин также содержится в сливочном масле и продуктах, искусственно обогащенных им. К ним, например, относятся молоко и грибы, облученные ультрафиолетом.

«Поскольку естественным образом он присутствует в ограниченном количестве продуктов питания, в основном синтез этого витамина в организме человека возможен только в определенных условиях, когда ультрафиолетовые лучи солнечного света попадают на кожу. Витамин D, который мы получаем из продуктов питания или же в виде каких-то пищевых добавок, также образующийся при пребывании на солнце, сам по себе инертен», – сказала Тананакина.

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа до этого говорила, что с приближением весны и авитаминоза важно поддержать иммунитет. По ее словам, для этого необходимы здоровое питание и отдых. Также она посоветовала пройти диспансеризацию в своей поликлинике.

Ранее стало известно, как витамин В1 влияет на когнитивные способности пожилых людей.

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