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Стало известно, куда этапировали журналистку Александру Баязитову

Журналистку Александру Баязитову этапировали из Москвы в Пермь

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Кристина Порошина/«Газета.Ru»

Журналистку и администратора ресурса «Адские бабки» Александру Баязитову этапировали из Москвы в Пермь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, сейчас журналистка находится в местном женском СИЗО №5. Ее вывезли из столичного СИЗО 16 февраля. Спустя несколько дней осужденную доставили в Пермь.

«Сама Баязитова считает, что ее права нарушены», — уточнили в сообщении.

Журналистка прислала письмо адвокату Игорю Михееву, в котором пожаловалась, что ее этапировали в «пыточных условиях»: на два дня выдали один паек, а в купе вместо четырех человек ехало девять.

В конце ноября 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима с отменой ареста на имущество последней. Журналистка назвала оправдательным приговор суда.

Ранее Баязитова попросила прокурора позволить СМИ освещать дело.

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