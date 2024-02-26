Режиссер Исаакян назвал важным указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей

Указ президента России Владимира Путина о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей в 2026 году является знаком поддержки театрального сообщества. Об этом заявил художественный руководитель и главный режиссер Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац, президент Ассоциации музыкальных театров России Георгий Исаакян.

По его словам, указ президента важен, по нескольким причинам. «Только что обновилось руководства нашего союза, и этот указ — и знак поддержки театрального сообщества со стороны власти», — сказал он.

При этом режиссер подчеркнул, что этот указ является результатом огромных усилий нового главы союза, актера и режиссера Владимира Машкова.

«В нынешней совсем непростой для России и президента момент, в сложнейшей международной, экономической, политической ситуации у руководителя государства, тем не менее, одним из главных приоритетов остается культура, то самое великое достояние великой России, о котором неоднократно говорил президент — это бесконечно важно», — сказал Исаакян.

По его мнению, именно культура и театр, как одна из важнейших ее составляющих, объединяет всех жителей огромной и прекрасной страны.

«А для самого Союза — старейшего творческого союза страны, представляющего одну из величайших театральных традиций мира, неоднократно за эти годы переживавшего как внутренние кризисы самого театрального сообщество, так и внешние - совместно со всей страной, но выстоявшего и сохранившегося, этот юбилей — повод не почивать на лаврах, а подводить итоги сделанного — и не сделанного, удавшегося — и провалившегося», — добавил он.

Режиссер считает, что это повод извлекать уроки из прошлого и прокладывать совместную дорогу в общее будущее.

Ранее стало известно, что 150-летие Союза театральных деятелей России отметят на государственном уровне. Соответствующий указ о праздновании юбилея организации подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.