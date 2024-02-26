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Задержанный россиянин напал на полицейского в отделе, отобрал оружие и попытался сбежать

Под Челябинском задержанный напал на полицейского в отделе и попытался скрыться

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Shutterstock

Жителя Челябинской области задержали за нападение на полицейского и попытку скрыться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Еманжелинске. По данным источника, россиянин украл телефон, но мужчину быстро нашли и доставили в отдел. Там он напал на капитана полиции с кулаками и избил, после чего схватил его оружие и попытался скрыться. Его задержал еще один сотрудник МВД.

В результате пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ноги.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и хищении оружия. Фигурант может получить до 25 лет лишения свободы.

Ранее во Внуково мужчина напал на полицейского после задержания за дебош.

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