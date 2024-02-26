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Политолог назвала «пляской на костях» дату похорон Алексея Навального

Политолог Федорова назвала дату похорон Навального «плохой во всех смыслах»

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Nils Meilvang/Reuters

Похороны Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) 29 февраля — пляска на костях. Об этом в своем Telegram-канале написала политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Она подчеркнула, что, если смотреть на происходящее с похоронами Навального через человеческую, а не политическую оптику – все выглядит «до дрожи цинично и ужасно».

По ее мнению, не было смысла настаивать на дате 29 февраля. Политолог отметила, что это было сделано только и исключительно для того, чтобы это совпало с посланием президента России Владимира Путина.

«Во всех остальных смыслах это плохой день – как минимум потому, что следующее 29 февраля будет только через 4 года. А можно было бы подобрать дату, чтобы были нормальные годовщины. Но нет, политическое послание для этих людей важнее здравого смысла», — считает она.

Также Федорова напомнила, что 27 февраля – годовщина убийства Бориса Немцова. По ее словам, эта дата так же могла бы быть подходящей без всяких смысловых натяжек.

«Всегда видно, у кого человеческое горе, а у кого политическое шоу. Горько на самом деле видеть такой финал – как бывшие соратники соревнуются в том, кто ловчее использует твой труп для роста политического капитала. Да впрочем, Навальный в тюрьме был для них выгоднее, чем Навальный на свободе. А мертвый Навальный, судя по всему, выгоднее, чем живой. Какой мрак», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что Алексея Навального могут похоронить 29 февраля. Для церемонии прощания рассматривается Борисовское кладбище в Москве.

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