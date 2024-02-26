В библиотеке Северодвинска извинились за стриптиз на 23 февраля

В Северодвинске сотрудники Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя библиотеки извинились за видео с ростовой куклой-стриптизершей, в котором мужчин поздравляют с 23 февраля. Издание 29.ru опубликовало соответствующее обращение сотрудника этого культурного учреждения.

До этого в паблике «Северодвинск LIFE» во «ВКонтакте» был выложен снятый в библиотеке ролик. На кадрах запечатлено, как ростовая кукла-стриптизерша танцует с плеткой в руке. В подписи к видео говорится, что она выступала при читателях.

Согласно обращению, коллектив библиотеки принес извинения за содержание этого ролика. Сотрудники культурного учреждения признали неуместность формата поздравления.

«Данный шуточный пятиминутный экспромт проходил при закрытых дверях зала во время технологического перерыва в отсутствии читателей и был предназначен исключительно для сотрудников. Сожалеем, что это видео попало в сеть. Мы еще раз приносим извинения, что видео задело ваши чувства, и надеемся на понимание», — заявили в библиотеке.

26 февраля сообщалось, что 68 человек доставили в полицию после «голой вечеринки» в частном доме на северо-западе Москвы.

Ранее мужчина откусил нос бывшей девушке, узнав, что она работает в стриптизе.