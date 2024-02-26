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Путин увеличил штатную численность Следственного комитета

Путин своим указом увеличил штатную численность СК на 514 человек

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Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Следственного комитета РФ на 514 человек. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Штатную численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) в количестве 23017 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20734 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 270 человек», — сказано в документе.

В мае 2023 года штатная численность СК также была увеличена на 514 человек.

До этого Путин подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из Следственного комитета.

По информации газеты Коммерсантъ», его увольнение не связано с какими-либо конфликтами.

Габдулин вел ряд громких общественно-политических дел. В частности, он возглавлял расследования «болотного» и «московского» дел, расследовал деятельность экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и бывшего главы «РусГидро». Отдельную известность он получил за дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Ранее Бастрыкин раскрыл состояние подразделений СК в новых регионах России.

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