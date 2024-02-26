Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал побег сына

Отец перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой

Отец летчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что его сын поступил как Иуда. Его слова приводит RT.

«Как Иуда поступил...» — сказал он.

По его словам, «нигде предателя ни одна сторона не уважала».

До этого отец Кузьминова предположил, что на предательство сына могла повлиять его мать, которую, по его словам, завербовали за границей. Мужчина утверждает, вербовка случилась около 15 лет назад, но какая именно страна за этим стоит, он не пояснил.

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. При побеге погибли два члена экипажа вертолета. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ». По предварительным данным, летчик был убит в Испании — его застрелили 13 февраля в Вильяхойосе.

Ранее в Испании сообщили новые подробности смерти российского пилота Кузьминова.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами