Отец перебежчика Кузьминова прокомментировал побег сына

Отец летчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что его сын поступил как Иуда. Его слова приводит RT.

«Как Иуда поступил...» — сказал он.

По его словам, «нигде предателя ни одна сторона не уважала».

До этого отец Кузьминова предположил, что на предательство сына могла повлиять его мать, которую, по его словам, завербовали за границей. Мужчина утверждает, вербовка случилась около 15 лет назад, но какая именно страна за этим стоит, он не пояснил.

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. При побеге погибли два члена экипажа вертолета. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ». По предварительным данным, летчик был убит в Испании — его застрелили 13 февраля в Вильяхойосе.

Ранее в Испании сообщили новые подробности смерти российского пилота Кузьминова.