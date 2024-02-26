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Польские перевозчики возобновят протесты на границе с Украиной

RMF FM: польские перевозчики 1 марта возобновят протесты на границе с Украиной

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Shutterstock

Польские водители грузовиков с 1 марта планируют возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Протестующие хотят блокировать пограничные переходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей. Не исключается, что перекроют также подъезды к КПП в Медыке.

Перевозчики остаются недовольными тем, что украинские конкуренты вытесняют их с рынка. С ноября 2023 года они добиваются того, чтобы перевозчикам с Украины вернули необходимость получения разрешений.

«Власти обещали нам, что будет представлен проект закона. Прошли недели, а проекта нет», — пожаловался глава Союза польского транспорта и логистики Мачей Вронский.

По информации радиостанции, финансовые потери от протестов на границе с Украиной последних, проводимых транспортниками, могут составлять несколько сотен миллионов евро.

До этого сообщалось, что польские фермеры, недовольные политикой властей в области сельского хозяйства, заблокировали движение грузовиков по трассе A2 на границе с Германией.

Ранее в Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна на железнодорожные пути.

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