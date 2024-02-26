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В Екатеринбурге оштрафовали женщину, возложившую 10 февраля цветы у «Черного тюльпана»

Активистку из Екатеринбурга оштрафовали за участие в акции жен мобилизованных

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В Екатеринбурге суд оштрафовал активистку, поучаствовавшую во всероссийской акции жен мобилизованных. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Сегодня стало известно, что судья Владимир Ушаков назначил Наталье Казанцевой штраф в размере 15 тыс. рублей за нарушение правил участия в публичных мероприятиях.

10 февраля ее вместе с другими активистами «Молодежного Яблока» задержали во время возложения цветов у памятника «Черный тюльпан» — мемориала уральским воинам-интернационалистам. Тогда задержанных доставили в отдел полиции города и составили на них административные протоколы.

Сейчас екатеринбурженка планирует подать апелляцию и добиться отмены решения суда.

Ранее Песков прокомментировал задержания людей на акциях в память о Навальном.

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