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Путин попросил главу КЧР держать на личном контроле вопросы поддержки участников СВО

Путин попросил Темрезова лично контролировать вопросы поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин попросил главу Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова держать на личном контроле вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи глава Темрезов доложил Путину о положении дел в КЧР, в том числе и по направлению помощи участникам СВО и их родным.

«Я вас прошу держать это на личном контроле», — попросил президент.

Глава Карачаево-Черкессии в свою очередь рассказал, что лично встречался с женами павших солдат, и местные власти знают каждую семью, о каждой заботятся.

«Держим это все на контроле», — добавил Темрезов.

Также сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о выплате сразу двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в период его прохождения военной службы, пребывания в добровольческом формировании или при исполнении иных обязанностей военной службы.

В январе этого президент Путин поручил правительству внести в законодательство страны изменений, предусматривающих предоставление льгот родственникам участников боевых действий.

Ранее в ЕР предложили освободить от срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.

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