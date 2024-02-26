Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На площадке Города молодежи мира в «Сириусе» соберутся 20 тысяч участников ВФМ-2024

Город молодежи мира «возведут» на территории Олимпийского парка в «Сириусе»

close
100%
Всемирный фестиваль молодежи

Город молодежи мира, который «возведут» на территории Олимпийского парка в «Сириусе», заканчивает подготовку объектов Всемирного дня молодежи. 1 марта на этой площадке соберутся 20 тыс. участников ВФМ-2024 из более чем 180 стран мира. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Сердцем территории фестиваля станет Медальная площадь, которая на время ВФМ-2024 будет носить название «Душа России». Там будет находится главная сцена с логотипом фестиваля.

По словам программного директора ВФМ-2024 Сергея Першина, на логотипе фестиваля изображены люди, которые представляют разные континенты, национальности, религии и культуры.

«Они объединятся для того, чтобы подумать, каким образом сделать будущее более справедливым, и чтобы завтра наш мир был многополярным и полицентричным», — пояснил Сергей Першин.

На площади «Душа России» расположатся кампусы крупных городов России и их побратимов. Всего на фестивале будет пять таких павильонов: «Белгород», «Москва», «Нижний Новгород», «ЯНАО» и «Казань».

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева сообщила, что в павильонах будет проходить образовательная программа от генерального партнера ВФМ-2024 Российского общества «Знание».

Она напомнила о том, что в 2023 году Нижний Новгород носил статус первой молодежной столицы России, в которой и стартовала регистрация на ВФМ-2024.

Частью городской фестивальной инфраструктуры станет Дворец культуры «Пушкин — 225», где пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха. На спортивной арене «Всемирные Игры Дружбы» состоятся показательные зрелищные спортивные шоу, мероприятия и мастер-классы с участием звёзд спорта в разных дисциплинах. В Технопарке можно будет побеседовать с гениями прошлого при помощи искусственного интеллекта.

На первом этаже стадиона «Большой», который примет открытие и закрытие фестиваля, развернется международный молл «Арт.Молодость». Там же будет проходить ярмарка молодого искусства и народно-художественных промыслов.

В гастропространстве «Россия на вкус» каждый желающий сможет попробовать многонациональную кухню РФ.

Попасть в Город молодежи мира гости смогут через стилизованный под международный аэропорт ВФМ–2024 университет «Сириус».

Сейчас на площадке фестиваля в Олимпийском парке и в международном аэропорту ВФМ-2024 завершается монтаж и идут последние приготовления перед стартом Всемирного фестиваля молодежи, уточнили организаторы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами