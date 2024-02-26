В Кремле прокомментировали идею учредить медаль «За взятие Авдеевки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не комментировать слова некоторых деятелей о том, что в России может появиться медаль «За взятие Авдеевки».

По его словам, такое мнение важное, но сам предпочел оставить эту инициативу без комментариев.

До этого заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач страны Геннадий Онищенко напоминал, как во время Великой Отечественной в СССР были медали, к примеру, «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта». Поэтому он не исключил, что новая медаль, в том числе за взятие Авдеевки, может появиться в современной России.

В ночь на 17 февраля новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей. Он также посетовал, что город пришлось покинуть из-за дефицита вооружений.

24 февраля сообщалось, что ВСУ покинули несколько позиций под Авдеевкой. По словам советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского, украинские военные пошли на это из-за ударов российской артиллерии и планирующих бомб.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.