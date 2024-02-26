Петербурженку задержали за наклеенный на памятник Шевченко листок со стихотворением

В Санкт-Петербурге 18-летнюю Дарью Козыреву задержали по статье УК РФ о «повторной дискредитации армии» за наклеенный на памятник украинского поэта Тараса Шевченко листок с его стихотворением. Об этом сообщает Telegram-канал Sota.

По данным канала, на девушку впервые обратили внимание еще в декабре 2022 года. Тогда, еще будучи школьницей, Козырева оставила надпись на посвященной помощи Петербурга Мариуполю инсталляции. В отношении девушки возбудили уголовное дело об умышленной порче имущества.

15 декабря 2023 года на петербурженку был составлен протокол о «дискредитации армии» за пост в соцсети «ВКонтакте», в котором она критиковала законы, связанные со спецоперацией.

Второй протокол о дискредитации российской армии в отношении девушки был составлен после задержания 24 февраля 2024 года за наклеенный на памятник Шевченко плакат с фрагментом его стихотворения «Завещание».

По данным Sota, 26 февраля Козыревой будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что у писателя Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом) могут изъять квартиру из-за дискредитации ВС РФ.