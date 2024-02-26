Индийские фермеры пошли на противостояние с полицией

В Индии фермеры выехали в направлении столицы Нью-Дели на тракторах и другой технике с целью провести акции протеста из-за политики властей по выкупу их продукции. Об этом сообщает The Times of India.

Часть протестующих устроили митинг у скоростной автомагистрали Ямуна. Они требуют от властей страны гарантированного выкупа продукции по заранее объявленной цене, а также снижения налогов и списания кредитов.

Местная полиция остановила часть протестующих на въезде на скоростную трассу. В результате произошли стычки между фермерами и правоохранителями, для проезда аграрии начали таранить ограждения правоохранителей с помощью сельскохозяйственной техники.

Основным и главным требованием всех акций протеста фермеров является призыв к выходу Индии из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает газета «Известия».

В середине февраля фермерские объединения и крестьянские профсоюзы в Индии объявили о проведении общенациональной забастовки.

При этом организации готовы провести еще один раунд переговоров с властями, но до тех пор намерены продолжать свой марш на столицу, а также регулярно перекрывать ряд железных дорог и автотрасс на несколько часов.

Ранее стало известно, насколько подорожала доставка товаров из Индии в Россию.