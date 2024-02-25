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Журналист пожаловался Зеленскому на «пропутинцев» в Италии

«Страна.ua»: журналист рассказал Зеленскому, что в Италии «много пропутинцев»

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Remo Casilli/Reuters

Журналист итальянской газеты Corriere della Sera пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в Италии «много пропутинцев». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Обсуждение о том, как быть со сторонниками президента России Владимира Путина, произошло на пресс-конференции с участием украинского лидера.

По словам журналиста, он регулярно встречает людей, которые выступают с поддержкой действий России и Путина. Зеленский согласился с тем, что в Италии «много пропутинцев» и предложил «приостановить им визы».

«Вы должны их как-то подавить, вытеснить», — посоветовал украинский президент. Тем не менее итальянский журналист скорее всего подразумевал не находящихся в итальянских городах граждан России, а самих итальянцев, уточнили в украинском издании.

В феврале итальянская газета il Giornale со ссылкой на источники писала, что премьер страны Джорджа Мелони сыграла ключевую роль по одобрению долгосрочной программы ЕС по выделению помощи Украине на сумму €50 млрд.

При этом 24 февраля между Италией и Украиной было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

До декабря 2022 года Италия продолжала закупать у России нефть. Согласно официальной статистики страны, всего в 2022 году Италия импортировала 62,5 млн тонн нефти. На Россию пришлось 12,1 млн тонн (18,5%).

Ранее были описаны подробности визита премьера Италии на Украину.

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