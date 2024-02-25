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МВД Германии подозревает РФ в причастности к убийству перебежчика Кузьминова

МВД Германии подозревает Россию в причастности к убийству Кузьминова в Испании

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Maxym Marusenko/Reuters

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ее ведомство подозревает Москву в причастности к убийству в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом пишет Bild.

«Подозрения очевидны: согласно известным на данный момент обстоятельствам, речь может идти о государственном терроризме», — заявила она.

По ее словам, органы безопасности ФРГ находятся в контакте с властями Испании. Она отметила, что расследование убийства Кузьминова в королевстве идет «полным ходом».

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ». В 2024 году она был найден застреленным в Испании. Поддельными документами пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова снабдили сами власти Испании.

Ранее испанская газета сообщала, что Кузьминов скрывался под именем Игорь Шевченко.

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