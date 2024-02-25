Летевший в Кемерово самолет сменил курс из-за больного пассажира на борту

Летевший из Сочи в Кемерово самолет авиакомпании Nordwind Airlines сменил курс и сел в Магнитогорске из-за больного пассажира на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Находясь над территорией Казахстана, командир самолета сообщил о больном пассажире на борту и принял решение следовать в ближайший аэропорт.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Магнитогорска. Состояние больного не уточнялось.

До этого сообщалось, что в махачкалинском аэропорту Уйташ вынужденно сел самолет авиакомпании «Икар». Инцидент на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Ульяновск — Сочи, произошел 15 февраля. В 20:54 по московскому времени пилоты объявили сигнал «срочность» и доложили диспетчерам из Ростова-на-Дону о больном пассажире. Экипаж принял решение об экстренной посадке на запасном аэродроме в Махачкале. В 21:24 по московскому времени самолет благополучно приземлился, и пассажир с высоким артериальным давлением был передан в руки медиков.

Ранее более сотни пассажиров застряли в Москве из-за поломки самолета.