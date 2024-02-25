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Эксперт назвал способы защиты замков от обледенения

Эксперт Соколов: лучше использовать специальный размораживатель для замков

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Shutterstock/FOTODOM

Защита замков от обледенения играет важную роль в безопасности и комфорте во время зимы. Об этом сообщил эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов, передает «Известия».

«Навесные замки более подвержены обледенению, так как они находятся снаружи и попадают под снег и дождь. Врезные замки расположены внутри дверного полотна, поэтому защищены от внешних воздействий, риск их обледенения ниже. Холод и лед могут повредить также и электрические замки», — сказал эксперт.

Он добавил, что из-за перепада температур внутри замка образуется конденсат, который может привести к коррозии и поломке электрокомпонентов.

«Лучше всего воспользоваться специальным размораживателем для замков. Химия растопит лед, и замок откроется», — отметил Соколов.

До этого сообщалось, что январе 2024 года наибольшее число объявлений новых автомобилей, оснащенных сигнализацией, отмечается в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской (58%) областях.

Отмечается, что в Москве этот показатель составляет 42%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%. Самые распространенные противоугонные опции, которыми с завода оснащаются машины, — это центральный замок и иммобилайзер. Такими системами оснащены 95% всех продаваемых машин. Обычной противоугонной системой оснащены 28% автомобилей, а еще 4% — сигнализацией с обратной связью. Аналитики отметили, что практически все новые продаваемые автомобили в России оснащены хотя бы одной противоугонной опцией.

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