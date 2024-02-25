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В Белгороде отменили воздушную тревогу

Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Пять минут назад губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, передавали «Известия». Гладков призывал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал выплатить до 10 марта компенсации владельцам автомобилей, которые получили повреждения в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) 15 февраля.

По его словам, эксперты планируют завершить оценку всех автомобилей до 1 марта, а до 10 марта пострадавшим выплатят компенсации

Ранее россиянка попросила убрать из центра Белгорода скульптуры, «оскорбляющие» жителей.

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