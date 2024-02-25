Губернатор Запорожской области рассказал о выселении не поддерживающих СВО семей

Власти Запорожской области до ее вхождения в состав России выселяли на Украину людей, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО). Об этом в интервью журналистке Надане Фридрихсон рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Мы выселили небольшое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех кто оскорблял флаг, гимн России, президента (Владимира Путина. — «Газета.Ru»)», — заявил чиновник.

По его словам, некоторых людей приходилось выселять принудительно, поскольку было понятно, что их «не переубедить» и с ними придется «разбираться еще жестче». Как отметил Балицкий, выселение проводилось по положению, которое было в регионе до его принятия в состав РФ

Он также сказал, что иногда жизни выселяемых были под угрозой, например, с ними могли расправиться соседи. По словам губернатора, на первых этапах СВО были факты «самосудов».

До этого президент России Владимир Путин назвал главные проблемы в новых регионах страны.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее Путин заявил, что жителям новых регионов РФ нужно «врасти в российскую действительность».