На выставке «Россия» представили достижения в сфере НКО

В России на данный момент действует порядка 60 тысяч социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций. Об этом на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня некоммерческих организаций рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

По его словам, порядка 30% из этих организаций получили поддержку фонда. Он подчеркнул, что за семь лет работы фонда на эти цели было выделено порядка 70 млрд рублей. При этом общий прогнозируемый объем поступлений в некоммерческие организации составит порядка триллиона рублей, отметил он.

Также Чукалин рассказал, что во многом развитие системы НКО в России связано с решениями о ее поддержке на федеральном уровне.

«В Конституцию РФ в рамках внесенных поправок в 2020 году в функции правительства России было записано осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества — в том числе, некоммерческих организаций, и обеспечение их участия в выработке государственной политики. Норма поддержки НКО стала конституционной. Президентская грантовая поддержка продолжается. Кроме того, президент России Владимир Путин принял решение о том, что пониженные страховые взносы для НКО будут бессрочными», — сказал он.

По его словам, почти ни в одной стране мира нет настолько продуманной системы налогообложения некоммерческих организаций.

«Она максимально выверена, продумана. Такого количества норм, связанных с НКО, нет ни в одном налоговом кодексе мира», — подчеркнул Чукалин.

Отмечается, что в тематический день на выставке «Россия» собрались лидеры НКО со всей страны. На площадке выставки проходят дискуссии, ток-шоу, мастер-классы, викторины и спектакли — их сами подготовили некоммерческие организации.