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Посетившая Москву итальянская студентка охарактеризовала русских

Итальянка Чеккини: россияне — добрые и отзывчивые люди, склонные к сопереживанию

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Irene Cecchini

Итальянская студентка Ирене Чеккини, которая посетила Москву и встретилась с Владимиром Путиным, заявила в интервью газете La Repubblica, что россияне добрые и отзывчивые люди, склонные к сопереживанию.

«Русские очень добрые и отзывчивые люди, они умеют сопереживать, даже если их отношение кажется холодным, они принимают все близко к сердцу», — сказала она.

Она добавила, что странам необходимо идти на сближение, так как у Италии и России много общего. Студентка отметила, что когда русские рассказывают об Италии, они всегда отмечают, что эта страна им очень нравится.

До этого министр иностранных дел (МИД) Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна может поддержать санкции против России, в том числе, в сфере энергетики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприличной позицию руководства Италии по антироссийским санкциям.

Ранее сообщалось, что в Италии усилят надзор за виллой Соловьева на озере Комо.

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