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Мурашко рассказал, чем больше всего недовольны пациенты

Мурашко: ожиданием оказания медпомощи удовлетворены только 35% пациентов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что больше всего россиянам в структуре оказания медицинской помощи не нравится общее время ее ожидания. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко сообщил, что записью на прием довольны 35,9% и общим ожиданием — 35,6%.

«Мы видим по удовлетворенности населения, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание», — сказал Мурашко.

По его словам, с этими тремя блоками «нужно работать».

До этого Мурашко заявил, что ученые на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложили для экспорта государством технологий создать дополнительные сектора медицинской промышленности. Также Мурашко отмечал, что России не стоит выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, в сфере здоровья нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией.

Ранее в Минздраве сообщили о достижениях России в борьбе с онкологическими заболеваниями за пять лет.

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