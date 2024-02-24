Мурашко рассказал, чем больше всего недовольны пациенты

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что больше всего россиянам в структуре оказания медицинской помощи не нравится общее время ее ожидания. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко сообщил, что записью на прием довольны 35,9% и общим ожиданием — 35,6%.

«Мы видим по удовлетворенности населения, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание», — сказал Мурашко.

По его словам, с этими тремя блоками «нужно работать».

До этого Мурашко заявил, что ученые на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложили для экспорта государством технологий создать дополнительные сектора медицинской промышленности. Также Мурашко отмечал, что России не стоит выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, в сфере здоровья нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией.

Ранее в Минздраве сообщили о достижениях России в борьбе с онкологическими заболеваниями за пять лет.