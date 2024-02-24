Команда из Краснодара выиграла турнир по фиджитал-единоборствам на «Играх Будущего»

Команда Kuznya из Краснодара победила в турнире по фиджитал-единоборствам на «Играх Будущего». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Турнир по фиджитал-единоборствам состоял из двух этапов: цифрового и физического. Сначала участники сражались в видеоигре Mortal Combat, а затем проводили бой в октагоне по правилам смешанных единоборств (ММА). Всего в турнире принимали участие 8 команд из России, США, Бахрейна и Армении. В каждой команде по четыре спортсмена, которые провели по одному фиджитал-поединку.

Отмечается, что в первый день одним из самых зрелищных поединков оказался бой россиянина Халима Назрулоева и американца Хорхе Хуареса. Поединок состоялся в весовой категории 65,8 кг и закончился со счетом 11:0.

Как уточнили в пресс-службе накануне победы Назрулоев встретился с президентом России Владимиром Путиным и главами стран СНГ во время их ознакомительного обхода Города «Игр Будущего».

«Меня пригласили на церемонию открытия. Там были президенты стран почти всех стран СНГ были. И мне удалось встретить президента России Владимира Путина. И я ему сказал, что завтра у меня состоится главный бой вечера на турнире по фиджитал-единоборствам против американца. Он мне пожелал удачи, а я пообещал, что ни в коем случае не должен проиграть этот бой. Это мотивировало меня, и я выиграл», — рассказал он.

После окончания боев первого дня таблицу возглавляли GOR Union и RСС, набравшие по 19 очков. За ними расположились MK Team (15), Kuznya (13) и Arabian Warriors (10).

Во второй день соревнований самым ожидаемым был бой Владислава Сукаленко из краснодарской Kuznya, поскольку ранее он побеждал на Фиджитал Играх. В этот раз он всухую выиграл на джойстике и победил в октагоне. Таким образом, добытые 11 очков вывели его команду на первое место.

«Непередаваемые ощущения! Второй раз стоять здесь, снова с трофеем. Слава богу, мы не нарушаем эту традицию. Надеюсь, и в дальнейшем не нарушим», — сказал Сукаленко.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.