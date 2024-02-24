Глава ДНР впервые посетил Авдеевку после взятия города войсками РФ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в город Авдеевку, чтобы оценить ситуацию в населенном пункте и составить план работ по его восстановлению. О поездке руководитель региональной администрации сообщил в личном Telegram-канале.

«Сегодня получилось попасть в Авдеевку. <...> Работы здесь много, безусловно», — сказал он в видеообращении.

По словам Пушилина, сотрудникам коммунальных служб предстоит поработать над восстановлением города. Более того, он обратил внимание на необходимость провести большую работу по разминированию территорий.

Глава республики уточнил, что власти должны получить информацию об обстановке в населенном пункте для принятия дельнейших решений. Речь идет о том, как и что восстанавливать в Авдеевке.

В конце руководитель региональной администрации добавил, что прибыл в город в сопровождении бойцов 114-й бригады Вооруженных сил РФ. Именно они подняли российский флаг над коксохимическим заводом в Авдеевке во время взятия города.

17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал военным страны отступить из города Авдеевки в ДНР. Свое решение он объяснил необходимостью перейти на более выгодные для украинских войск позиции.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько украинских солдат сдались в плен после потери Авдеевки.