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В Москве скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев

«112»: В Москве скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев

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Александр Казаков/РИА Новости

В Москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Лебедев последние дни находился в больнице.

Лебедев был бессменным председателем Верховного суда Российской Федерации с 1991 года. С 1989 года по 1991-й возглавлял Верховный суд РСФСР. Был председателем Московского городского суда с 1986 по 1989 год. Работал в судебной системе СССР с 1970 года. В 1968-м окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.

6 февраля пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного Суда РФ Вячеславом Лебедевым. Во время беседы обсуждались меры, направленные на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, а также использование цифровых технологий в деятельности судов. В августе прошлого года Путин вручил Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Ранее председатель ВС РФ заявлял об уменьшении числа арестов предпринимателей.

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